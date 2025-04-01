Карта: Богдановка в Донецкой области Сегодня, 13:21 Автор: Андрей Моисеев









24 апреля. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики, сообщает Telegram-канал Минобороны России. Кроме того, бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение соединениям ВСУ в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Лысовка, Водянское, Удачное, Криворожье Донецкой Народной Республики, Межевая и Новоподгородное Днепропетровской области. Если смотреть на карту Донецкой области, село Богдановка расположено в Покровском районе, в 5 километрах от границы с Днепропетровской областью.

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Фото: Google Карты















