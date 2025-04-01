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Карта: Богдановка в Донецкой области

Сегодня, 13:21 Автор: Андрей Моисеев




24 апреля. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Богдановка на карте Донецкой области

Кроме того, бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение соединениям ВСУ в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Лысовка, Водянское, Удачное, Криворожье Донецкой Народной Республики, Межевая и Новоподгородное Днепропетровской области.

Если смотреть на карту Донецкой области, село Богдановка расположено в Покровском районе, в 5 километрах от границы с Днепропетровской областью.
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    Фото: Google Карты







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