40 лет спустя: как выглядят актеры из фильма «Назад в будущее»

Почти сорок лет назад на экраны вышел научно-фантастический фильм «Назад в будущее» Роберта Земекиса. Премьера картины в США состоялась 3 июля 1985 года. Фильм при бюджете в 19 миллионов долларов собрал в мировом прокате почти 400 миллионов.
По сюжету, Марти МакФлай при помощи доктора Брауна возвращается в 50-е годы, чтобы исправить судьбу семьи.
Спустя 40 лет после выхода на экраны легендарного фильма интересно вспомнить, как артисты из «Назад в будущее» выглядели тогда, и посмотреть, что с ними стало сейчас.
Томас Ф. Уилсон (Бифф Таннен), 66 лет
Клаудия Уэллс (Дженифер Паркер, возлюбленная Марти в первой части), 58 лет
Лиа Томпсон (Лоррейн Бейнс), 63 года
Кристофер Ллойд (доктор Эмметт Браун), 86 лет
Майкл Дж. Фокс (Марти МакФлай), 63 года