Новый Иерусалим на карте Белгородской области Сегодня, 07:43 Автор: Андрей Моисеев









26 апреля. Попытки спасти иконы и другие святыни, оставшиеся после пожара из-за атаки ВСУ на храмовый комплекс, остаются невозможными из-за постоянной угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ, сообщает РИА Новости. Храмовый комплекс Новый Иерусалим в Валуйском районе Белгородской области загорелся в результате атаки ВСУ 24 апреля. Если смотреть на карту Белгородской области, храмовый комплекс Новый Иерусалим находится на Михеевской горе в селе Сухарево в 30 км от районного центра Валуйки. Храм полностью деревянный и представляет собой репродукцию библейского Иерусалима.

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Фото: Google Карты















