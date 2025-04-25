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«Выживалити» 2 сезон: кто победил, смотреть онлайн 11 серию

Сегодня, 06:37 Автор: Андрей Моисеев




В шоу «Выживалити» актеры, певцы, блогеры проходят испытания на силу, выносливость и психологическую стойкость.

Ведущий проекта — психолог и сценарист Вадим Демчог. Главный приз — 8 миллионов рублей.

Шоу Выживалити 2 сезон

Съемки второго сезона проходили в живописных уголках Карачаево-Черкесии, в том числе среди ущелий и горных хребтов на курорте Домбай.

Совсем скоро станет известно, кто победил в шоу. На проекте остались следующие участники — Елизавета Андрющенко, Александр Головин, Петр Романов.

Премьера 2 сезона состоялась 14 февраля 2025 года на телеканале «Пятница!». Новые выпуски выходят каждую неделю по пятницам.

Смотреть онлайн 11 серию шоу «Выживалити» в эфире канала «Пятница!» 25 апреля 2025, в 19:40 мск.

Прошлые выпуске доступны к просмотру на официальном сайте телеканала.
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    Фото: Пятница!







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