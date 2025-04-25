«Выживалити» 2 сезон: кто победил, смотреть онлайн 11 серию Сегодня, 06:37 Автор: Андрей Моисеев









В шоу «Выживалити» актеры, певцы, блогеры проходят испытания на силу, выносливость и психологическую стойкость. Ведущий проекта — психолог и сценарист Вадим Демчог. Главный приз — 8 миллионов рублей. Съемки второго сезона проходили в живописных уголках Карачаево-Черкесии, в том числе среди ущелий и горных хребтов на курорте Домбай. Совсем скоро станет известно, кто победил в шоу. На проекте остались следующие участники — Елизавета Андрющенко, Александр Головин, Петр Романов. Премьера 2 сезона состоялась 14 февраля 2025 года на телеканале «Пятница!». Новые выпуски выходят каждую неделю по пятницам. Смотреть онлайн 11 серию шоу «Выживалити» в эфире канала «Пятница!» 25 апреля 2025, в 19:40 мск. Прошлые выпуске доступны к просмотру на официальном сайте телеканала.

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Фото: Пятница!















