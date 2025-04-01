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Кто победил в финале шоу «Голос» 2025

Сегодня, 09:22 Автор: Андрей Моисеев




В шоу «Голос» участники показывают свои вокальные данные. Жюри, в которое входят Полина Гагарина, Баста, Антон Беляев и Хибла Герзмава, предстоит определить главный голос страны.

Премьера 13 сезона состоялась 31 января 2025 года на Первом канале. Новые выпуски выходили каждую неделю по пятницам.

Кто победил в 13 сезоне шоу Голос

В финал, который состоялся 25 апреля, вышли следующие участники — Дзамболат Дулаев и Енатан Тащан (команда Беляева), Наталья Сергиенко и Валентина Яньшина (команда Гагариной), Матвей Козин и Давид Саникидзе (команда Герзмавы), Илья Алтухов и Валерий Рагулин (команда Басты).

Победителем 13 сезона шоу «Голос» стал Давид Саникидзе, набравший 38% голосов телезрителей, Дзамболат Дулаев – 29,2%, Матвей Козин – 17,5%, Валентина Яньшина – 15,3%.

Смотреть онлайн прошлые выпуски на официальном сайте Первого канала.
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    Фото: Первый канал







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