«Спартак» – ЦСКА: начало матча, смотреть онлайн

С 25 по 27 апреля 2025 года в чемпионате РПЛ по футболу состоятся восемь матчей 26-го тура. Центральный поединок тура пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, где «Спартак» будет принимать ЦСКА.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча «Спартак» – ЦСКА 26 апреля в 19:30 на телеканале «Матч ТВ».

Последняя встреча между командами в начале ноября завершилась победой красно-белых со счетом 2:0.

В субботу состоятся еще три матча в рамках РПЛ. «Пари НН» сыграет с «Ахматом» (14:00 мск), московское «Динамо» будет принимать «Зенит» (14:00, Матч ТВ), «Локомотив» отправится в гости к «Ростову» (16:30).

Верхняя часть турнирной таблицы РПЛ-2025 перед субботними играми выглядит следующим образом: 1. «Краснодар» — 58 очков (26 матчей), 2. «Зенит» — 53, 3. «Спартак» — 50, 4. ЦСКА — 48, 5. «Динамо» М — 46, 6. «Локомотив» — 44, 7. «Ростов» — 36, 8. «Рубин» — 36.