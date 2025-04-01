Карта Курской области, граница с Украиной

26 апреля. Российские военные освободили Курскую область от солдат ВСУ. Операция завершена. Об этом Владимиру Путину доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Граница Курской области с Украиной на карте в районе Суджы.

Если смотреть на карту России, Курская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 457 километров.

Курская область граничит с Сумской областью, протяженность границы с Украиной составляет 245 км. Приграничные районы — Хомутовский, Рыльский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Беловский. В приграничье расположены города Суджа и Рыльск, а также поселки Теткино, Глушково и Коренево.

ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года.