Кто победил в 6 сезоне шоу «Маска», кто снял маску 27 апреля 2025

В шоу «Маска» звезды российской эстрады выступают в необычных костюмах. Жюри, в которое входили Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и приглашенная звезда, предстояло отгадать, кто скрывается за масками.

Премьера 6 сезона состоялась 9 февраля 2025 года на телеканале НТВ. Новые серии выходили каждую неделю по воскресеньям.

Финалистами 6 сезона стали Боксер, Вождь, Далматин и Сокол.

Кто снял маску в предыдущих выпусках: Коровка (Агата Муцениеце), Капибара (Эльдар Джарахов), Овечка (Ксения Бородина), Цыпленок (Александр Ревва), Богомол (Ольга Серябкина), Бык (ВладиМир), Окунь (Ярослав Сумишевский), Огурчик (рэпер Серега), Утка (Ева Власова) Страус (Эвелина Бледанс).

Кто победил в 6 сезоне:

4-е место занял Боксер, под маской скрывался бывший участник группы «Премьер-министр» Жан Миллимеров.

3-е место занял Сокол, под маской скрывался певец и актер Алексей Гоман.

2-е место занял Далматин, под маской скрывалась финалистка 2 сезона шоу «Аватар» MONA.

Победителем 6 сезона стал Вождь, под маской скрывался певец Александр Панайотов.

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