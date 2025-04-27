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«Маска»: кто снял маску 27 апреля 2025, кто победил, смотреть онлайн

Вчера, 20:10 Автор: Андрей Моисеев




В шоу «Маска» звезды российской эстрады выступают в необычных костюмах. Жюри, в которое входят Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и приглашенная звезда, предстоит отгадать, кто скрывается за масками.

В шоу остались следующие участники, финалистами 6 сезона стали — Боксер, Вождь, Далматин и Сокол.

Шоу Маска 20 апреля

Кто снял маску в предыдущих выпусках: Коровка (Агата Муцениеце), Капибара (Эльдар Джарахов), Овечка (Ксения Бородина), Цыпленок (Александр Ревва), Богомол (Ольга Серябкина), Бык (ВладиМир), Окунь (Ярослав Сумишевский), Огурчик (рэпер Серега), Утка (Ева Власова).

В 11 выпуске, который вышел в эфир неделю назад, по решению жюри маску должен был снять Страус, но имя зрители узнают 27 апреля в финале 6 сезона.

Премьера 6 сезона состоялась 9 февраля 2025 года на телеканале НТВ. Новые серии выходят каждую неделю по воскресеньям.

Смотреть онлайн 12 выпуск шоу «Маска» на телеканале НТВ 27 апреля 2025 в 20:20 мск и в записи на VK Видео.
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    Фото: НТВ







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