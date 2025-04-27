Программа передач 27 апреля 2025: смотреть ТВ онлайн

Программа передач на 27 апреля 2025 года в Москве. На Первом канале и телеканалах Россия 1, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ и СТС будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.
Первый канал
04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Играй, гармонь любимая!
06:55 Часовой
07:25 Здоровье
08:30 Золотая коллекция Союзмультфильма
09:10 Непутевые заметки
09:30 Мечталлион
10:15 Жизнь других
11:05 Повара на колесах
12:15 Видели видео?
13:30 Сила ароматов. Весна
14:15 Конец операции Резидент
17:05 Владимир Жириновский. Прямая речь
19:00 Три аккорда
21:00 Время
23:00 Евгений Цыганов в фильме Блондинка
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:30 Личные счеты
07:20 В кругу друзей
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома
09:25 Утренняя почта
10:10 Сто к одному
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 Наши. Военкоры
12:00 Берлинская операция. 1945
13:00 Судьба человека. Судьба Ирины Родниной
14:30 Вести. Местное время
15:00 Аншлаг и Компания
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:30 Москва. Кремль. Путин
23:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:35 Берлинская операция. 1945
02:20 Личные счеты
НТВ
04:35 Поцелуй в голову
06:40 Центральное телевидение
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Однажды...
15:00 Своя игра
16:20 Человек в праве
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели
20:20 Маска
00:55 Основано на реальных событиях
04:10 Человек в праве
04:45 Морские дьяволы. Полярный конвой
ТНТ
04:55 Однажды в России
09:50 Время завтрака
10:20 Экстрасенсы. Битва сильнейших
18:00 Сокровища императора
21:30 Титаны
23:40 Шоу Воли
00:40 Конфетка
02:55 Женский Стендап
04:30 Однажды в России
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30, 12:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Легенды и мифы
12:55 Неизвестная история
13:55 Купи-продай
14:55 Операция Карпаты
23:00 Итоговая программа
23:55 Самые шокирующие гипотезы
СТС
02:45 Метод Лавровой
05:10 Три кота
07:20 Невероятные приключения кота
09:00 Балерина
10:55 Angry Birds-2 в кино
12:55 Ловушка для привидения
14:55 Бюро магических услуг
17:15 Богатырские игры
19:30 В темноте
21:20 Кто тут жулик?
22:25 Дикая
00:40 Жги!
02:25 Приключения маленького Бахи
03:45 Психологини
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Время московское.