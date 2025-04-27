Программа передач 27 апреля 2025: смотреть ТВ онлайн Вчера, 23:50 Автор: Андрей Моисеев









Программа передач на 27 апреля 2025 года в Москве. На Первом канале и телеканалах Россия 1, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ и СТС будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.



Первый канал



04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости

06:10 Играй, гармонь любимая!

06:55 Часовой

07:25 Здоровье

08:30 Золотая коллекция Союзмультфильма

09:10 Непутевые заметки

09:30 Мечталлион

10:15 Жизнь других

11:05 Повара на колесах

12:15 Видели видео?

13:30 Сила ароматов. Весна

14:15 Конец операции Резидент

17:05 Владимир Жириновский. Прямая речь

19:00 Три аккорда

21:00 Время

23:00 Евгений Цыганов в фильме Блондинка

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:30 Личные счеты

07:20 В кругу друзей

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома

09:25 Утренняя почта

10:10 Сто к одному

11:00, 14:00, 17:00 Вести

11:30 Наши. Военкоры

12:00 Берлинская операция. 1945

13:00 Судьба человека. Судьба Ирины Родниной

14:30 Вести. Местное время

15:00 Аншлаг и Компания

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:30 Москва. Кремль. Путин

23:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:35 Берлинская операция. 1945

02:20 Личные счеты



НТВ



04:35 Поцелуй в голову

06:40 Центральное телевидение

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Однажды...

15:00 Своя игра

16:20 Человек в праве

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 Итоги недели

20:20 Маска

00:55 Основано на реальных событиях

04:10 Человек в праве

04:45 Морские дьяволы. Полярный конвой



ТНТ



04:55 Однажды в России

09:50 Время завтрака

10:20 Экстрасенсы. Битва сильнейших

18:00 Сокровища императора

21:30 Титаны

23:40 Шоу Воли

00:40 Конфетка

02:55 Женский Стендап

04:30 Однажды в России



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Легенды и мифы

12:55 Неизвестная история

13:55 Купи-продай

14:55 Операция Карпаты

23:00 Итоговая программа

23:55 Самые шокирующие гипотезы



СТС



02:45 Метод Лавровой

05:10 Три кота

07:20 Невероятные приключения кота

09:00 Балерина

10:55 Angry Birds-2 в кино

12:55 Ловушка для привидения

14:55 Бюро магических услуг

17:15 Богатырские игры

19:30 В темноте

21:20 Кто тут жулик?

22:25 Дикая

00:40 Жги!

02:25 Приключения маленького Бахи

03:45 Психологини



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Время московское.

Программа передач на 26 апреля 2025 года в Москве



















