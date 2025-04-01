«Сокровища императора» 2 сезон 4 серия, кто покинул, смотреть онлайн Сегодня, 06:56 Автор: Андрей Моисеев









Шоу «Сокровища императора» — увлекательное реалити-шоу телеканала ТНТ, в котором известные певцы, журналисты, ясновидящая и космонавт-испытатель путешествуют по китайской глубинке. Съемки 2 сезона шоу «Сокровища императора» прошли осенью 2024 года в Китае, премьера состоялась 6 апреля 2025 года на телеканале ТНТ. Призовой фонд — 1 миллион юаней (более 11 млн рублей). Ведущие — Михаил Галустян, Ольга Бузова. Участники — певицы Ирина Дубцова, Нюша, Глюкоза, Александра Савельева, рэпер Гуф, космонавт Антон Шкаплеров, телеведущие Ксения Бородина, Роза Сябитова, Дана Борисова, видеоблогер Алена Блин и другие. Проект покинули: в первом выпуске — Малиновская и Садкова, во втором — Гуф с сестрой Ольгой Долматовой, в третьем — Роза Сябитова и ее сын Денис. Смотреть онлайн 4 серию 2 сезона шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ 27 апреля 2025, в 18:00 мск. Прошлые выпуски доступны для просмотра на RUTUBE.

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Фото: ТНТ















