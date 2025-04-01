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«Локомотив» – «Салават Юлаев»: смотреть онлайн, прямая трансляция

Сегодня, 08:53 Автор: Андрей Моисеев




В воскресенье, 27 апреля, состоится первый матч 1/2 финала плей-офф КХЛ-2025, в котором встречаются «Локомотив» и «Салават Юлаев».

Локомотив - Салават Юлаев, 1/2 финала

Ярославские хоккеисты на первом этапе в четырех играх обыграли «Торпедо», а в четвертьфинале одолели «Авангард» только в овертайме седьмой встречи. Уфимцы провели две семиматчевые серии в этом розыгрыше плей-офф — против «Сибири» и «Спартака».

Два матча между командами в регулярном чемпионате завершились победой в овертайме «Салавата Юлаева» с одинаковым счетом 3:2.

Смотреть онлайн игру «Локомотив» — «Салават Юлаев» можно на телеканале «Матч ТВ». Прямая трансляция из Ярославля начнется 27 апреля в 16:30 мск.
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    Фото: КХЛ







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