«Локомотив» – «Салават Юлаев»: смотреть онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 27 апреля, состоится первый матч 1/2 финала плей-офф КХЛ-2025, в котором встречаются «Локомотив» и «Салават Юлаев».

Ярославские хоккеисты на первом этапе в четырех играх обыграли «Торпедо», а в четвертьфинале одолели «Авангард» только в овертайме седьмой встречи. Уфимцы провели две семиматчевые серии в этом розыгрыше плей-офф — против «Сибири» и «Спартака».

Два матча между командами в регулярном чемпионате завершились победой в овертайме «Салавата Юлаева» с одинаковым счетом 3:2.

Смотреть онлайн игру «Локомотив» — «Салават Юлаев» можно на телеканале «Матч ТВ». Прямая трансляция из Ярославля начнется 27 апреля в 16:30 мск.