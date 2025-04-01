HR Новости

«Ходячие мертвецы»: смотреть сериал онлайн, актеры

Вчера, 23:46 Автор: Андрей Моисеев




«Ходячие мертвецы» — один из лучших сериалов, в котором группа людей пытается выжить во время зомби-апокалипсиса.

Факт: сериал снят по одноименной серии комиксов Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда.

Сериал Ходячие мертвецы 2010 – 2022

Премьера сериала «Ходячие мертвецы» состоялась 31 октября 2010 года на кабельном телеканале AMC, заключительная серия была показана 5 декабря.

Первый сезон содержит 6 серий, со второго по девятый — по 16 серий, десятый — 22 серии, одиннадцатый сезон — 24 серии.

Смотреть онлайн все сезоны сериала «Ходячие мертвецы» в хорошем качестве в онлайн-кинотеатрах Иви, Okko и Wink.

Факт: восемь эпизодов второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город», основанного на персонажах оригинального телесериала Нигана (Джеффри Дин Морган) и Мэгги (Лорен Коэн), будут выходить еженедельно по понедельникам с 5 мая 2025 года. Финал состоится 23 июня, к релизу третьего сезона «Дэрила Диксона».

Оригинальное название — The Walking Dead.

Жанр — ужасы, триллер, драма.

Страна — США.

Актеры — главного героя, Рика Граймса, сыграл 36-летний (на момент выхода 1 сезона) Эндрю Линкольн. В других ролях снимались: Норман Ридус, Джон Бернтал, Мелисса Сюзанн МакБрайд, Лорен Коэн, Кристиан Серратос, Джош Макдермитт, Данай Гурира, Сет Гиллиам, Чендлер Риггз и другие.
  • «Дом Дракона» 3 сезон: когда выйдет, смотреть сериал онлайн
    •

    Фото: AMC







    Расписание чемпионата мира по хоккею ЧМ-2025


    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    Расписание чемпионата мира по хоккею 2025
    «Спартак» — «Ростов»: когда начнется матч финала Пути регионов Кубка России
    «Ходячие мертвецы»: смотреть сериал онлайн, актеры
    «Клюквенный щербет» 99 серия: смотреть онлайн турецкий сериал
    Карта: Курск на карте России
    «Динамо» Москва — «Трактор» 3-й матч: прямая трансляция, смотреть онлайн
    Плей-офф КХЛ 2025: кто вышел в финал, расписание, результаты
    «Краснодар» – «Рубин»: прямая трансляция, смотреть онлайн
    «По законам военного времени» 8 сезон: смотреть сериал онлайн
    Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/4 финала, расписание, результаты


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru