«Ходячие мертвецы»: смотреть сериал онлайн, актеры Сегодня, 12:56 Автор: Андрей Моисеев









«Ходячие мертвецы» — один из лучших сериалов, в котором группа людей пытается выжить во время зомби-апокалипсиса. Факт: сериал снят по одноименной серии комиксов Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда. Премьера сериала «Ходячие мертвецы» состоялась 31 октября 2010 года на кабельном телеканале AMC, заключительная серия была показана 5 декабря. 1 сезон: 31 октября 2010 — 5 декабря 2010 (6 серий) 2: 16 октября 2011 — 18 марта 2012 (13) 3: 14 октября 2012 — 31 марта 2013 (16) 4: 13 октября 2013 — 30 марта 2014 (16) 5: 12 октября 2014 — 29 марта 2015 (16) 6: 11 октября 2015 — 3 апреля 2016 (16) 7: 23 октября 2016 — 2 апреля 2017 (16) 8: 22 октября 2017 — 15 апреля 2018 (16) 9: 7 октября 2018 — 31 марта 2019 (16) 10: 6 октября 2019 — 4 апреля 2021 (22) 11: 22 августа 2021 — 20 ноября 2022 (24) Смотреть онлайн все сезоны сериала «Ходячие мертвецы» в хорошем качестве в онлайн-кинотеатрах Иви, Okko и Wink. Факт: восемь эпизодов второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город», основанного на персонажах оригинального телесериала Нигана (Джеффри Дин Морган) и Мэгги (Лорен Коэн), будут выходить еженедельно по понедельникам с 5 мая 2025 года. Финал состоится 23 июня, к релизу третьего сезона «Дэрила Диксона». Оригинальное название — The Walking Dead. Жанр — ужасы, триллер, драма. Страна — США. Актеры — главного героя, Рика Граймса, сыграл 36-летний (на момент выхода 1 сезона) Эндрю Линкольн. В других ролях снимались: Норман Ридус, Джон Бернтал, Мелисса Сюзанн МакБрайд, Лорен Коэн, Кристиан Серратос, Джош Макдермитт, Данай Гурира, Сет Гиллиам, Чендлер Риггз и другие.

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Фото: AMC















