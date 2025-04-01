HR Новости

«Ходячие мертвецы»: смотреть сериал онлайн, актеры

Сегодня, 12:56 Автор: Андрей Моисеев




«Ходячие мертвецы» — один из лучших сериалов, в котором группа людей пытается выжить во время зомби-апокалипсиса.

Факт: сериал снят по одноименной серии комиксов Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда.

Сериал Ходячие мертвецы 2010 – 2022

Премьера сериала «Ходячие мертвецы» состоялась 31 октября 2010 года на кабельном телеканале AMC, заключительная серия была показана 5 декабря.

1 сезон: 31 октября 2010 — 5 декабря 2010 (6 серий)

2: 16 октября 2011 — 18 марта 2012 (13)

3: 14 октября 2012 — 31 марта 2013 (16)

4: 13 октября 2013 — 30 марта 2014 (16)

5: 12 октября 2014 — 29 марта 2015 (16)

6: 11 октября 2015 — 3 апреля 2016 (16)

7: 23 октября 2016 — 2 апреля 2017 (16)

8: 22 октября 2017 — 15 апреля 2018 (16)

9: 7 октября 2018 — 31 марта 2019 (16)

10: 6 октября 2019 — 4 апреля 2021 (22)

11: 22 августа 2021 — 20 ноября 2022 (24)

Смотреть онлайн все сезоны сериала «Ходячие мертвецы» в хорошем качестве в онлайн-кинотеатрах Иви, Okko и Wink.

Факт: восемь эпизодов второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город», основанного на персонажах оригинального телесериала Нигана (Джеффри Дин Морган) и Мэгги (Лорен Коэн), будут выходить еженедельно по понедельникам с 5 мая 2025 года. Финал состоится 23 июня, к релизу третьего сезона «Дэрила Диксона».

Оригинальное название — The Walking Dead.

Жанр — ужасы, триллер, драма.

Страна — США.

Актеры — главного героя, Рика Граймса, сыграл 36-летний (на момент выхода 1 сезона) Эндрю Линкольн. В других ролях снимались: Норман Ридус, Джон Бернтал, Мелисса Сюзанн МакБрайд, Лорен Коэн, Кристиан Серратос, Джош Макдермитт, Данай Гурира, Сет Гиллиам, Чендлер Риггз и другие.
  • «Скорая помощь» 8 сезон: дата выхода, смотреть сериал онлайн
    •

    Фото: AMC







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Плей-офф КХЛ 2025: кто выйдет в финал, расписание, результаты
    «Ходячие мертвецы»: смотреть сериал онлайн, актеры
    Плей-офф НХЛ 2025: расписание 1/8 финала, результаты
    «Подслушано в Рыбинске» (2024): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    «Инспектор Гаврилов» 2 сезон: смотреть сериал онлайн
    Плей-офф КХЛ. «Локомотив» — «Салават Юлаев» 1-й матч: смотреть онлайн, прямая трансляция
    «Аутсорс» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    «Клюквенный щербет» 32 серия: смотреть онлайн турецкий сериал
    Разговоры о важном 28 апреля 2025
    «Титаны» 2 сезон 14 выпуск: смотреть онлайн


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru