«Трактор» — «Динамо» 1-й матч: прямая трансляция, смотреть онлайн

В понедельник, 28 апреля, в Челябинске состоится первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Трактор» — «Динамо» Москва. Стартовое вбрасывание на льду «Арена-Трактор» пройдет в 17:00 по московскому времени.

На пути к полуфиналу Кубка Гагарина «Трактор» вывел из борьбы «Адмирал» и минское «Динамо». В первом раунде победителю Восточной конференции понадобилось шесть игр, чтобы пройти соперника, а во втором всего пять.

Динамовцы в первом раунде в шести встречах оказались сильнее СКА, а во втором также в шести играх сломили сопротивление «Ак Барса».

Год назад в четвертьфинале плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у московского «Динамо» со счетом 4–0 в серии.

Смотреть онлайн 1 матч серии «Трактор» — «Динамо» Москва на телеканале «Матч ТВ».