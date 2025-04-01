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«По законам военного времени»: смотреть сериал онлайн, актеры

Сегодня, 08:41 Автор: Андрей Моисеев




В основе сюжета — работа сотрудников советской военной прокуратуры в годы Великой Отечественной войны.

Действие 8 сезона происходит в августе 1942 года. Светлана Елагина, Егор Шилов и Григорий Федоренко прибывают в Сталинград и пресекают действие диверсионной группы.

Сериал По законам военного времени

Премьера очередного сезона сезона сериала «По законам военного времени» состоится 28 апреля 2025 года в 22:00 мск на Первом канале. Заключительная 8 серия выйдет 7 мая.

Дата выхода на Первом канале:

1 серия — 28 апреля

2 серия — 29 апреля

3 серия — 30 апреля

Премьера сериала состоялась на Первом канале 9 мая 2016 года. Всего в семи сезонах было снято 60 эпизодов.

Смотреть онлайн все серии сериала «По законам военного времени» можно на платформе Иви.

Жанр — военный, драма, история.

Режиссер — Алексей Карелин.

Страна — Россия.

Актеры — Екатерина Климова, Евгений Воловенко, Александр Панкратов-Черный, Дмитрий Лавров, Максим Дрозд.
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    Фото: Первый канал







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