«По законам военного времени»: смотреть сериал онлайн, актеры Сегодня, 18:16 Автор: Андрей Моисеев









В основе сюжета — работа сотрудников советской военной прокуратуры в годы Великой Отечественной войны. Действие 8 сезона происходит в августе 1942 года. Светлана Елагина, Егор Шилов и Григорий Федоренко прибывают в Сталинград и пресекают действие диверсионной группы. Премьера очередного сезона сезона сериала «По законам военного времени» состоится 28 апреля 2025 года в 22:00 мск на Первом канале. Заключительная 8 серия выйдет 7 мая. Дата выхода на Первом канале: 1 серия — 28 апреля 2 серия — 29 апреля 3 серия — 30 апреля Премьера сериала состоялась на Первом канале 9 мая 2016 года. Всего в семи сезонах было снято 60 эпизодов. Смотреть онлайн все серии сериала «По законам военного времени» можно на платформе Иви. Жанр — военный, драма, история. Режиссер — Алексей Карелин. Страна — Россия. Актеры — Екатерина Климова, Евгений Воловенко, Александр Панкратов-Черный, Дмитрий Лавров, Максим Дрозд.

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Фото: Первый канал















