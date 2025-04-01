«По законам военного времени»: смотреть сериал онлайн, актеры

В основе сюжета — работа сотрудников советской военной прокуратуры в годы Великой Отечественной войны.
Действие 8 сезона происходит в августе 1942 года. Светлана Елагина, Егор Шилов и Григорий Федоренко прибывают в Сталинград и пресекают действие диверсионной группы.
Премьера очередного сезона сезона сериала «По законам военного времени» состоится 28 апреля 2025 года в 22:00 мск на Первом канале. Заключительная 8 серия выйдет 7 мая.
Дата выхода на Первом канале:
1 серия — 28 апреля
2 серия — 29 апреля
3 серия — 30 апреля
Премьера сериала состоялась на Первом канале 9 мая 2016 года. Всего в семи сезонах было снято 60 эпизодов.
Смотреть онлайн все серии сериала «По законам военного времени» можно на платформе Иви.
Жанр — военный, драма, история.
Режиссер — Алексей Карелин.
Страна — Россия.
Актеры — Екатерина Климова, Евгений Воловенко, Александр Панкратов-Черный, Дмитрий Лавров, Максим Дрозд.