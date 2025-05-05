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Разговоры о важном: тема 5 мая 2025

Сегодня, 07:41 Автор: Андрей Моисеев




Ближайший в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 5 мая 2025 года, будет посвящен теме «80-летие Победы в Великой Отечественной войне».

Разговоры о важном 5 мая 2025

Цель урока: развитие представлений обучающихся о том, что День Победы – священная дата, память о которой передается от поколения к поколению, что важно помнить о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны, нашу историю и чтить память всех людей, перенесших тяготы войны.

Методические материалы (презентация и оформление) для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.

Следующее занятие «Разговоры о важном» 12 мая будет посвящено теме «Жизнь в Движении».
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    Фото: разговорыоважном.рф







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