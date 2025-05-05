HR Новости

Разговоры о важном: тема на 5 мая 2025

Сегодня, 12:41 Автор: Андрей Моисеев




Ближайший в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 5 мая 2025 года, будет посвящен теме «80-летие Победы в Великой Отечественной войне».

Разговоры о важном 5 мая 2025

Цель урока: развитие представлений обучающихся о том, что День Победы – священная дата, память о которой передается от поколения к поколению., что важно помнить о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны, нашу историю и чтить память всех людей, перенесших тяготы войны.

Методические материалы (презентация и оформление) для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.
  • «По законам военного времени»: смотреть сериал онлайн, актеры
    •

    Фото: разговорыоважном.рф







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Карта: Каменка в Харьковской области
    «Ходячие мертвецы»: смотреть сериал онлайн, актеры
    Разговоры о важном: тема на 5 мая 2025
    Атака беспилотников сегодня, сбитые БПЛА за ночь
    50 лучших бомбардиров плей-офф НХЛ за всю историю
    Плей-офф НХЛ 2025: расписание 1/8 финала, результаты
    «По законам военного времени»: смотреть сериал онлайн, актеры
    «Оперативная память»: смотреть сериал онлайн, отзывы, актеры
    «Трактор» — «Динамо» Москва. 1-й матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина. Прямая трансляция, смотреть онлайн
    Кто победил в финале шоу «Голос» 2025


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru