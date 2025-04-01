«Локомотив» — «Салават Юлаев» 2-й матч: смотреть онлайн

Во вторник, 29 апреля, состоится второй матч 1/2 финала плей-офф КХЛ-2025, в котором встретятся «Локомотив» и «Салават Юлаев».

Ярославские хоккеисты на первом этапе в четырех играх обыграли «Торпедо», а в четвертьфинале одолели «Авангард» только в овертайме седьмой встречи. Уфимцы провели две семиматчевые серии в этом розыгрыше плей-офф — против «Сибири» и «Спартака».

Два матча между командами в регулярном чемпионате завершились победой в овертайме «Салавата Юлаева» с одинаковым счетом 3:2.

В первом матче полуфинальной серии победу одержали уфимские хоккеисты (3:1).

Смотреть онлайн игру «Локомотив» — «Салават Юлаев» можно на «Кинопоиске». Прямая трансляция из Ярославля начнется 29 апреля в 19:30 мск.