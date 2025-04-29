Кубок России по футболу 2025: кто вышел в финал, расписание Сегодня, 07:11 Автор: Андрей Моисеев









Состоялись ответные матчи 1/2 финала Пути РПЛ и первый этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России по футболу 2024/2025. В сетке Кубка России остались шесть лучших команд, стало известно расписание матчей «Зенита», «Спартака» и ЦСКА. Путь РПЛ — расписание финальных матчей: 30.04.2025 20:30 Зенит – ЦСКА 14.05.2025 19:00 ЦСКА – Зенит Путь регионов — расписание второго этапа 1/2 финала: 29.04.2025 20:30 Спартак – Динамо М Смотреть онлайн на «Матч ТВ». 30.04.2025 18:00 Локомотив М – Ростов Время московское.

«Спартак» – ЦСКА: начало матча, смотреть онлайн



Фото: РИА Новости















