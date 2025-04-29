Кубок России по футболу 2025: кто вышел в финал, расписание

Состоялись ответные матчи 1/2 финала Пути РПЛ и первый этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России по футболу 2024/2025.
В сетке Кубка России остались шесть лучших команд, стало известно расписание матчей «Зенита», «Спартака» и ЦСКА.
Путь РПЛ — расписание финальных матчей:
30.04.2025 20:30 Зенит – ЦСКА
14.05.2025 19:00 ЦСКА – Зенит
Путь регионов — расписание второго этапа 1/2 финала:
29.04.2025 20:30 Спартак – Динамо М
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30.04.2025 18:00 Локомотив М – Ростов
Время московское.