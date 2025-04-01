«Арсенал» – «ПСЖ»: смотреть онлайн, прямая трансляция Лиги чемпионов

В 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025 встречаются представители четырех стран. «Арсенал» сыграет с «ПСЖ» 29 апреля и 7 мая, «Барселона» и «Интер» проведут поединки 30 апреля и 6 мая.

«Арсенал» встречался с «ПСЖ» осенью прошлого года и победил в том матче парижан со счетом 2:0. «Барселона» играла с «Интером» на групповом этапе Лиги чемпионов в 2022 году. Матч в Милане завершился победой хозяев (1:0), ответный поединок в Испании закончился вничью (3:3).

Смотреть онлайн матч «Арсенал» — «ПСЖ» можно в кинотеатре Okko. Прямая трансляция с «Эмирейтс» начнется в 22:00 мск.

Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая на «Арене Мюнхен» в Германии.