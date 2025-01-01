Атака беспилотников сегодня, сколько сбили Сегодня, 07:42 Автор: Андрей Моисеев









В течение прошедшей ночи, начиная с 20.00 мск 28 апреля до 06.00 мск 29 апреля, дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. 40 – над территорией Курской области, 12 – Орловской области, 11 – Рязанской области, восемь – Нижегородской области, семь – над акваторией Черного моря, шесть – над территорией Республики Крым, три – Белгородской области, два – Московского региона, один – Калужской области, один – Брянской области, сообщает Telegram-канал Минобороны России. Накануне ведомство сообщило об уничтожении 115 украинских БПЛА.

Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/4 финала, расписание, результаты



















