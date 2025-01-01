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Атака беспилотников сегодня, сколько сбили

Сегодня, 07:42 Автор: Андрей Моисеев




В течение прошедшей ночи, начиная с 20.00 мск 28 апреля до 06.00 мск 29 апреля, дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

40 – над территорией Курской области,  12 – Орловской области,  11 – Рязанской области,  восемь – Нижегородской области,  семь – над акваторией Черного моря,  шесть – над территорией Республики Крым,  три – Белгородской области,  два – Московского региона,  один – Калужской области, один – Брянской области, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Накануне ведомство сообщило об уничтожении 115 украинских БПЛА.
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