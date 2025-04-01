«По законам военного времени» 8 сезон: смотреть сериал онлайн Сегодня, 06:50 Автор: Андрей Моисеев









В основе сюжета — работа сотрудников советской военной прокуратуры в годы Великой Отечественной войны. Действие 8 сезона происходит в августе 1942 года. Светлана Елагина, Егор Шилов и Григорий Федоренко прибывают в Сталинград и пресекают действие диверсионной группы. Премьера очередного сезона сезона сериала «По законам военного времени» состоялась 28 апреля 2025 года Первом канале. Заключительная 8 серия выйдет 7 мая. Дата выхода на Первом канале: 4 серия — 1 мая (21:35 мск) 5 серия — 2 мая Премьера сериала состоялась на Первом канале 9 мая 2016 года. Всего в семи сезонах было снято 60 эпизодов. Смотреть онлайн все серии сериала «По законам военного времени» можно на платформе Иви. Жанр — военный, драма, история. Режиссер — Алексей Карелин. Страна — Россия. Актеры — Екатерина Климова, Евгений Воловенко, Александр Панкратов-Черный, Дмитрий Лавров, Максим Дрозд.

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Фото: Первый канал















