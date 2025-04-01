«По законам военного времени» 8 сезон: смотреть сериал онлайн

В основе сюжета — работа сотрудников советской военной прокуратуры в годы Великой Отечественной войны.
Действие 8 сезона происходит в августе 1942 года. Светлана Елагина, Егор Шилов и Григорий Федоренко прибывают в Сталинград и пресекают действие диверсионной группы.
Премьера очередного сезона сезона сериала «По законам военного времени» состоялась 28 апреля 2025 года Первом канале. Заключительная 8 серия выйдет 7 мая.
Дата выхода на Первом канале:
5 серия — 2 мая (21:35 мск)
6 серия — 5 мая
Премьера сериала состоялась на Первом канале 9 мая 2016 года. Всего в семи сезонах было снято 60 эпизодов.
Смотреть онлайн все серии сериала «По законам военного времени» можно на платформе Иви.
Жанр — военный, драма, история.
Режиссер — Алексей Карелин.
Страна — Россия.
Актеры — Екатерина Климова, Евгений Воловенко, Александр Панкратов-Черный, Дмитрий Лавров, Максим Дрозд.