HR Новости

Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/4 финала, расписание, результаты

Сегодня, 06:43 Автор: Андрей Моисеев




В Национальной хоккейной лиге стали известны некоторые участники 1/4 финала Кубка Стэнли. Плей-офф НХЛ-2025 продлится до середины июня.

Кубок Стэнли

Западная конференция

Виннипег – Сент-Луис 3–2 (5:3, 2:1, 2:7, 1:5, 5:3)

Даллас – Колорадо 3–2 (1:5, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ, 0:4, 6:2)

Лос-Анджелес – Эдмонтон 2–3 (6:5, 6:2, 4:7, 3:4 ОТ, 1:3)

Вегас – Миннесота 3–2 (4:2, 2:5, 2:5, 4:3 ОТ, 3:2 ОТ)

Обладатели Кубка Стэнли

Восточная конференция

Тампа-Бэй – Флорида 1–4 (2:6, 0:2, 5:1, 2:4, 3:6)

Торонто – Оттава 3–2 (6:2, 3:2 ОТ, 3:2 ОТ, 3:4 ОТ, 0:4)

Каролина – Нью-Джерси 4–1 (4:1, 3:1, 2:3 ОТ, 5:2, 5:4 ОТ)

Вашингтон – Монреаль 4–1 (3:2 ОТ, 3:1, 3:6, 5:2, 4:1)

Расписание матчей:

01.05 02:00 Вашингтон – Монреаль – 4:1 (видео шайбы Овечкина)

01.05 02:30 Тампа-Бэй – Флорида – 3:6

01.05 04:30 Виннипег – Сент-Луис – 5:3

«Вашингтон» сыграет в четвертьфинале с «Каролиной». Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».
  • Плей-офф КХЛ 2025: кто выйдет в финал, расписание, результаты
    •

    Фото: НХЛ







    Расписание чемпионата мира по хоккею ЧМ-2025


    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    «Салават Юлаев» — «Локомотив» 3-й матч: смотреть онлайн
    Карта: Алешки в Херсонской области
    Ядерное оружие в Пакистане и Индии
    «Вашингтон» сыграет с «Каролиной»в 1/4 финала плей-офф НХЛ
    «Хорошая американская семья» (2025): смотреть сериал онлайн, отзывы
    10 лучших российских сериалов 2025, которые нельзя пропустить
    Расписание чемпионата мира по хоккею 2025
    Где сегодня сбили беспилотники, атака беспилотников 1 мая
    «По законам военного времени» 8 сезон: смотреть сериал онлайн
    Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/4 финала, расписание, результаты


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru