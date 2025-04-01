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Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/4 финала, расписание, результаты

Сегодня, 10:50 Автор: Андрей Моисеев




В Национальной хоккейной лиге стали известны некоторые участники 1/4 финала Кубка Стэнли. Плей-офф НХЛ-2025 продлится до середины июня.

Кубок Стэнли

Западная конференция

Виннипег – Сент-Луис 3–2 (5:3, 2:1, 2:7, 1:5, 5:3)

Даллас – Колорадо 3–3 (1:5, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ, 0:4, 6:2, 4:7)

Лос-Анджелес – Эдмонтон 2–4 (6:5, 6:2, 4:7, 3:4 ОТ, 1:3, 4:6)

Вегас – Миннесота 4–2 (4:2, 2:5, 2:5, 4:3 ОТ, 3:2 ОТ, 3:2)

Обладатели Кубка Стэнли

Восточная конференция

Тампа-Бэй – Флорида 1–4 (2:6, 0:2, 5:1, 2:4, 3:6)

Торонто – Оттава 4–2 (6:2, 3:2 ОТ, 3:2 ОТ, 3:4 ОТ, 0:4, 4:2)

Каролина – Нью-Джерси 4–1 (4:1, 3:1, 2:3 ОТ, 5:2, 5:4 ОТ)

Вашингтон – Монреаль 4–1 (3:2 ОТ, 3:1, 3:6, 5:2, 4:1)

Расписание матчей:

02.05 Оттава – Торонто – 2:4

02.05 Миннесота – Вегас – 2:3

02.05 Колорадо – Даллас – 7:4

02.05 Эдмонтон – Лос-Анджелес – 6:4

«Вашингтон» сыграет в четвертьфинале с «Каролиной». Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».
  • Плей-офф КХЛ 2025: кто вышел в финал, расписание, результаты
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    Фото: НХЛ







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