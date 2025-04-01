Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/4 финала, расписание, результаты Сегодня, 08:04 Автор: Андрей Моисеев









В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда Кубка Стэнли. Плей-офф 2025 года продлится до середины июня. Западная конференция Виннипег – Сент-Луис 2–2 (5:3, 2:1, 2:7, 1:5) Даллас – Колорадо 3–2 (1:5, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ, 0:4, 6:2) Лос-Анджелес – Эдмонтон 2–3 (6:5, 6:2, 4:7, 3:4 ОТ, 1:3) Вегас – Миннесота 3–2 (4:2, 2:5, 2:5, 4:3 ОТ, 3:2 ОТ) Обладатели Кубка Стэнли Восточная конференция Тампа-Бэй – Флорида 1–3 (2:6, 0:2, 5:1, 2:4) Торонто – Оттава 3–2 (6:2, 3:2 ОТ, 3:2 ОТ, 3:4 ОТ, 0:4) Каролина – Нью-Джерси 4–1 (4:1, 3:1, 2:3 ОТ, 5:2, 5:4 ОТ) Вашингтон – Монреаль 3–1 (3:2 ОТ, 3:1, 3:6, 5:2) Расписание матчей: 30.04 02:00 Торонто – Оттава – 0:4 30.04 02:30 Каролина – Нью-Джерси – 5:4 ОТ 30.04 04:30 Вегас – Миннесота – 3:2 ОТ 30.04 05:00 Лос-Анджелес – Эдмонтон – 1:3 Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».

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Фото: НХЛ















