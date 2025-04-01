Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/4 финала, расписание, результаты

В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда Кубка Стэнли. Плей-офф 2025 года продлится до середины июня.
Западная конференция
Виннипег – Сент-Луис 2–2 (5:3, 2:1, 2:7, 1:5)
Даллас – Колорадо 3–2 (1:5, 4:3 ОТ, 2:1 ОТ, 0:4, 6:2)
Лос-Анджелес – Эдмонтон 2–2 (6:5, 6:2, 4:7, 3:4 ОТ)
Вегас – Миннесота 2–2 (4:2, 2:5, 2:5, 4:3 ОТ)
Обладатели Кубка Стэнли
Восточная конференция
Тампа-Бэй – Флорида 1–3 (2:6, 0:2, 5:1, 2:4)
Торонто – Оттава 3–1 (6:2, 3:2 ОТ, 3:2 ОТ, 3:4 ОТ)
Каролина – Нью-Джерси 3–1 (4:1, 3:1, 2:3 ОТ, 5:2)
Вашингтон – Монреаль 3–1 (3:2 ОТ, 3:1, 3:6, 5:2)
Расписание матчей:
29.04 02:00 Флорида – Тампа-Бэй – 4:2
29.04 04:30 Даллас – Колорадо – 6:2
Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».