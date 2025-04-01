Программа передач «Золотая коллекция» 29 апреля: смотреть онлайн

Программа передач телеканала «Золотая коллекция Мосфильма» на 29 апреля. В эфире телеканала сегодня транслируются следующие фильмы.
03:50 Берегите мужчин!
05:05 Сто грамм для храбрости...
06:20 Дикие лебеди
07:15 Сказка о золотом петушке
07:55 Из жизни отдыхающих
09:30 И это всё о нём. 1-я - 6-я серии
17:05 Тактика бега на длинную дистанцию
18:20 Опасно для жизни!
20:00 Хорошо сидим!
21:25 Самая обаятельная и привлекательная
22:50 Любовь зла...
00:10 Десять негритят
02:30 Чисто английское убийство
Смотреть онлайн телеканал «Золотая коллекция Мосфильма» на «Кинопоиске».