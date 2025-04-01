Программа передач «Золотая коллекция» 3 мая: смотреть онлайн Сегодня, 11:23 Автор: Андрей Моисеев









Программа передач телеканала «Золотая коллекция Мосфильма» на 3 мая. В эфире телеканала сегодня транслируются следующие фильмы. 06:00 Ёжик в тумане 06:10 Пёс в сапогах 06:30 Ну, погоди! 09:20 Карнавальная ночь 10:40 Чародеи 13:25 Берегите женщин 15:50 Пёс Барбос и необычный кросс 16:00 Самогонщики 16:20 Операция Ы и другие приключения Шурика 18:05 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика 19:30 Бриллиантовая рука 21:20 Мосфильм. Золотой век. Мосфильм Героический 21:30 Иван Васильевич меняет профессию 23:05 Джентльмены удачи 00:40 Старые клячи 02:45 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди 04:20 Раз на раз не приходится Смотреть онлайн телеканал «Золотая коллекция Мосфильма» на «Кинопоиске».

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Фото: mosfilmgold.ru















