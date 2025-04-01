Программа передач «Золотая коллекция» 3 мая: смотреть онлайн

Программа передач телеканала «Золотая коллекция Мосфильма» на 3 мая. В эфире телеканала сегодня транслируются следующие фильмы.
06:00 Ёжик в тумане
06:10 Пёс в сапогах
06:30 Ну, погоди!
09:20 Карнавальная ночь
10:40 Чародеи
13:25 Берегите женщин
15:50 Пёс Барбос и необычный кросс
16:00 Самогонщики
16:20 Операция Ы и другие приключения Шурика
18:05 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
19:30 Бриллиантовая рука
21:20 Мосфильм. Золотой век. Мосфильм Героический
21:30 Иван Васильевич меняет профессию
23:05 Джентльмены удачи
00:40 Старые клячи
02:45 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди
04:20 Раз на раз не приходится
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