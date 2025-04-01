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Программа передач «Золотая коллекция» 3 мая: смотреть онлайн

Сегодня, 11:23 Автор: Андрей Моисеев




Программа передач телеканала «Золотая коллекция Мосфильма» на 3 мая. В эфире телеканала сегодня транслируются следующие фильмы.

Золотая коллекция Мосфильма

06:00 Ёжик в тумане

06:10 Пёс в сапогах

06:30 Ну, погоди!

09:20 Карнавальная ночь

10:40 Чародеи

13:25 Берегите женщин

15:50 Пёс Барбос и необычный кросс

16:00 Самогонщики

16:20 Операция Ы и другие приключения Шурика

18:05 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

19:30 Бриллиантовая рука

21:20 Мосфильм. Золотой век. Мосфильм Героический

21:30 Иван Васильевич меняет профессию

23:05 Джентльмены удачи

00:40 Старые клячи

02:45 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди

04:20 Раз на раз не приходится

Смотреть онлайн телеканал «Золотая коллекция Мосфильма» на «Кинопоиске».
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    Фото: mosfilmgold.ru







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