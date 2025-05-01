Программа передач 1 мая 2025: смотреть ТВ онлайн

Программа передач на 1 мая 2025 года в Москве. На Первом канале и телеканалах Россия 1, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ и СТС будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.
Первый канал
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:45 Белые росы
08:25 Играй, гармонь, в Кремле! За Победу!
10:15 Победа
11:05 Вспомнить всё
12:15 Я не могу без тебя
16:15 Освобождение. Огненная дуга
18:20 Шансон года
21:00 Время
21:35 По законам военного времени. Сталинград
22:35 Концерт Олега Газманова
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Идеальная пара
06:40 Управдомша
10:10 Сто к одному
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Большой праздничный концерт
14:55 Измайловский парк
17:50 Песни от всей души
21:10 Вести. Местное время
21:30 Счастья хватит всем
00:55 Дурочка Надя
04:40 К тёще на блины
НТВ
04:20 Морские дьяволы. Смерч
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Морские дьяволы. Смерч
10:20 Рикошет
20:00 Руки вверх!
22:00 Концерт группы Руки вверх!
00:35 Отпуск за период службы
03:50 Агентство скрытых камер. Шантажистка
04:20 Морские дьяволы. Смерч
ТНТ
04:15 Однажды в России
11:00 Демис и Марина
20:00 Летучий корабль
22:00 Праздники
23:40 Свидетели
01:20 Однажды в России
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости
09:00 СМЕРШ. Дорога огня
13:20 СМЕРШ. Камера смертников
17:35 СМЕРШ. Умирать приказа не было
21:55 Несокрушимый
23:35 Брестская крепость
02:10 Тайны Чапман
СТС
04:55 Три кота
07:00 Маша и Медведь
08:20 Коты Эрмитажа
10:00 Большое путешествие
13:55 Синдбад. Пираты семи штормов
15:25 Садко
17:15 Карлик Нос
19:00 Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
21:00 Зачётная принцесса
23:20 Русалка и дочь короля
01:10 Русалка в Париже
02:55 Молодёжка
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Время московское.