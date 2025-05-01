Программа передач 1 мая 2025: смотреть ТВ онлайн Сегодня, 08:51 Автор: Андрей Моисеев









Программа передач на 1 мая 2025 года в Москве. На Первом канале и телеканалах Россия 1, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ и СТС будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.



Первый канал



04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:45 Белые росы

08:25 Играй, гармонь, в Кремле! За Победу!

10:15 Победа

11:05 Вспомнить всё

12:15 Я не могу без тебя

16:15 Освобождение. Огненная дуга

18:20 Шансон года

21:00 Время

21:35 По законам военного времени. Сталинград

22:35 Концерт Олега Газманова

00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Идеальная пара

06:40 Управдомша

10:10 Сто к одному

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

12:00 Большой праздничный концерт

14:55 Измайловский парк

17:50 Песни от всей души

21:10 Вести. Местное время

21:30 Счастья хватит всем

00:55 Дурочка Надя

04:40 К тёще на блины



НТВ



04:20 Морские дьяволы. Смерч

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня

08:20 Морские дьяволы. Смерч

10:20 Рикошет

20:00 Руки вверх!

22:00 Концерт группы Руки вверх!

00:35 Отпуск за период службы

03:50 Агентство скрытых камер. Шантажистка

04:20 Морские дьяволы. Смерч



ТНТ



04:15 Однажды в России

11:00 Демис и Марина

20:00 Летучий корабль

22:00 Праздники

23:40 Свидетели

01:20 Однажды в России



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости

09:00 СМЕРШ. Дорога огня

13:20 СМЕРШ. Камера смертников

17:35 СМЕРШ. Умирать приказа не было

21:55 Несокрушимый

23:35 Брестская крепость

02:10 Тайны Чапман



СТС



04:55 Три кота

07:00 Маша и Медведь

08:20 Коты Эрмитажа

10:00 Большое путешествие

13:55 Синдбад. Пираты семи штормов

15:25 Садко

17:15 Карлик Нос

19:00 Руслан и Людмила. Больше, чем сказка

21:00 Зачётная принцесса

23:20 Русалка и дочь короля

01:10 Русалка в Париже

02:55 Молодёжка



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Время московское.

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