«Спартак» – «Динамо» 29 апреля: смотреть онлайн, прямая трансляция

Состоялись ответные матчи 1/2 финала Пути РПЛ и первый этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России по футболу 2024/2025.
В сетке Кубка России остались шесть лучших команд, стало известно расписание матчей «Зенита», «Спартака» и ЦСКА.
Путь РПЛ — расписание финальных матчей:
30.04 20:30 Зенит – ЦСКА
14.05 19:00 ЦСКА – Зенит
Путь регионов — расписание второго этапа 1/2 финала:
29.04 20:30 Спартак – Динамо М
30.04 18:00 Локомотив М – Ростов
Время московское.
Смотреть онлайн матч «Спартак» – «Динамо» Москва в прямой эфире 29 апреля в 20:30 мск на «Матч ТВ».