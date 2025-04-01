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«Спартак» – «Динамо» 29 апреля: смотреть онлайн, прямая трансляция

Сегодня, 09:33 Автор: Андрей Моисеев




Состоялись ответные матчи 1/2 финала Пути РПЛ и первый этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России по футболу 2024/2025.

В сетке Кубка России остались шесть лучших команд, стало известно расписание матчей «Зенита», «Спартака» и ЦСКА.

Кубок России по футболу 2024 2025 расписание матчей

Путь РПЛ — расписание финальных матчей:

30.04 20:30 Зенит – ЦСКА

14.05 19:00 ЦСКА – Зенит

Путь регионов — расписание второго этапа 1/2 финала:

29.04 20:30 Спартак – Динамо М

30.04 18:00 Локомотив М – Ростов

Время московское.

Смотреть онлайн матч «Спартак» – «Динамо» Москва в прямой эфире 29 апреля в 20:30 мск на «Матч ТВ».
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    Фото: РИА Новости







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