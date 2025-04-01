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Плей-офф КХЛ 2025: кто вышел в финал, расписание, результаты

Сегодня, 20:48 Автор: Андрей Моисеев




Полуфиналы плей-офф КХЛ, в которых будут встречаться клубы из разных конференций, пройдут с 27 апреля по 10 мая 2025 года. В третий этап вышли 4 сильнейших команды, которые определят в мае обладателя Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина

«Локомотив» (1) – «Салават Юлаев» (2) – 1:3, 2:1

Матчи пройдут 27, 29 апреля, 1, 3, 5*, 7* и 9 мая.

Победители плей-офф КХЛ

«Трактор» (1) – «Динамо» М (2) – 4:3

Матчи пройдут 28, 30 апреля, 2, 4, 6*, 8* и 10 мая.

* если понадобится.

Проведение финальных игр запланировано с 13 по 25 мая.

Действующий победитель плей-офф КХЛ — магнитогорский «Металлург».
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    Фото: КХЛ







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