HR Новости

Плей-офф КХЛ 2025: кто выйдет в финал, расписание, результаты

Сегодня, 13:20 Автор: Андрей Моисеев




Полуфиналы плей-офф КХЛ, в которых будут встречаться клубы из разных конференций, пройдут с 27 апреля по 10 мая 2025 года. В третий этап вышли 4 сильнейших команды, которые определят в мае обладателя Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина

«Локомотив» (1) – «Салават Юлаев» (2) – 1:3, 2:1

Матчи пройдут 27, 29 апреля, 1, 3, 5*, 7* и 9 мая.

Победители плей-офф КХЛ

«Трактор» (1) – «Динамо» М (2) – 4:3

Матчи пройдут 28, 30 апреля, 2, 4, 6*, 8* и 10 мая.

* если понадобится.

Проведение финальных игр запланировано с 13 по 25 мая.

Действующий победитель плей-офф КХЛ — магнитогорский «Металлург».
  • Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/4 финала, расписание, результаты
    •

    Фото: КХЛ







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    «Трактор» — «Динамо» Москва 2-й матч: смотреть онлайн
    «Подслушано в Рыбинске» (2024): смотреть сериал онлайн
    Плей-офф КХЛ 2025: кто выйдет в финал, расписание, результаты
    Карта: Новое в Донецкой области
    Атака беспилотников 30 апреля, сколько сбили сегодня
    «Постучись в мою дверь»: смотреть сериал онлайн
    40 лет спустя: как выглядят актеры из фильма «Назад в будущее»
    «Инспектор Гаврилов» 2 сезон: смотреть сериал онлайн
    Кто победил в финале шоу «Голос» 2025
    «Зенит» – ЦСКА: смотреть онлайн, прямая трансляция Кубка России


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru