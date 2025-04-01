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«Барселона» – «Интер»: смотреть онлайн, прямая трансляция Лиги чемпионов

Вчера, 20:23 Автор: Андрей Моисеев




В 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025 встречаются представители четырех стран. «Барселона» сыграет с «Интером» 30 апреля и 6 мая, ответный поединок между «Арсеналом» и «ПСЖ» состоится 7 мая.

Расписание матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

В первой полуфинальной встрече «Арсенал» уступил на своем поле «ПСЖ» со счетом 0:1.

«Барселона» играла с «Интером» на групповом этапе Лиги чемпионов в 2022 году. Матч в Милане завершился победой хозяев (1:0), ответный поединок  в Испании закончился вничью (3:3).

Смотреть онлайн матч «Барселона» — «Интер» можно в кинотеатре Okko. Прямая трансляция с «Олимпик Льюис Компанис» начнется в 22:00 мск.

Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая на «Арене Мюнхен» в Германии.
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    Фото: Getty Images







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