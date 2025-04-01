«Трактор» — «Динамо» Москва 2-й матч: смотреть онлайн

В среду, 30 апреля, в Челябинске состоится второй матч серии 1/2 финала плей-офф КХЛ-2025, в котором встретятся «Трактор» и «Динамо» Москва.

На пути к полуфиналу Кубка Гагарина «Трактор» вывел из борьбы «Адмирал» и минское «Динамо». В первом раунде победителю Восточной конференции понадобилось шесть игр, чтобы пройти соперника, а во втором всего пять.

Динамовцы в первом раунде в шести встречах оказались сильнее СКА, а во втором также в шести играх сломили сопротивление «Ак Барса».

Год назад в четвертьфинале плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у московского «Динамо» со счетом 4–0 в серии.

В первом матче полуфинальной серии победу одержали челябинские хоккеисты (4:3).

Смотреть онлайн игру «Трактор» — «Динамо» Москва можно на «Кинопоиске». Прямая трансляция из Челябинска начнется 30 апреля в 17:00 мск.