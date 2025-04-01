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«Инспектор Гаврилов» 2 сезон: смотреть сериал онлайн

Сегодня, 09:34 Автор: Андрей Моисеев




Вор-рецидивист Саша Медный в поезде присваивает себе имя и форму майора Гаврилова и становится блюстителем порядка в провинциальном Усть-Шахтинске.

Интересный факт: съемки сериала проходили в городе Одоев Тульской области.

Премьера 2 сезона сериала «Инспектор Гаврилов» состоялась 24 января 2025 года в онлайн-кинотеатре START. Заключительные две серии были показаны 8 апреля. Всего во второй части снято 17 эпизодов.

Сериал Инспектор Гаврилов 2 сезон

Честные отзывы: «реально получаешь удовольствие от просмотра этой стоящей комедии с Виктором Добронравовым в роли матерого вора, ставшего, волей случая, начальником полиции маленького периферийного городка», «легкий и симпатичный комедийный сериал российского производства с замечательными актерами и атмосферой», «Добронравов в фильме Онегин сыграл роль Онегина с теми же гримасами и ужимками — смотреть на это невозможно».

Премьера сериала состоялась 2 января 2024 года. Заключительная серия дебютного сезона вышла 19 февраля. В 1 сезоне было снято 17 серий.

Смотреть бесплатно 1 серию 1 сезона можно на платформе START.

Жанр — комедия.

Режиссеры — Кирилл Васильев, Анатолий Колиев.

Страна — Россия.

Актеры — главного героя, Сашу Медного, сыграл 42-летний Виктор Добронравов («Солдатик»), настоящего Александра Гаврилова — Андрей Курносов («Братья»), официантку в кафе Людмилу — Наталья Земцова («Восьмидесятые»), начальника отдела кадров ОВД Наталью — Екатерина Стулова («Жуки»), сына Натальи Николая — Денис Власенко («И снова здравствуйте!»).

В финале сезона Саша Медный лежит на асфальте и истекает кровью. Создатели сериала пока не объявляли о продлении сериала на 3 сезон, но это лишь вопрос времени, учитывая его высокую популярность.
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    Фото: START







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