HR Новости

«Гипнозис» (2025) 5 серия: смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы

Сегодня, 07:29 Автор: Андрей Моисеев




Некто планирует отомстить трем друзьям за ошибки молодости — частному детективу Белозерову, который читает мысли, адвокату Орехову, умеющему видеть будущее и священнику отцу Григорию, способному видеть прошлое.

Интересный факт: сериал получил приз за лучший сценарий в рамках кинофестиваля «Original+».

Премьера сериала «Гипнозис» состоялась 3 апреля 2025 года в онлайн-кинотеатре Okko. Новые эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам (всего 8 эпизодов).

Сериал Гипнозис

Дата выхода:

5 серия — 1 мая

6 серия — 8 мая

7 серия — 15 мая

Честные отзывы: «российские сценаристы скрестили четырех друзей из кинговского «Ловец снов» и прочую нечисть из мутантов из «Люди Икс», «три гипнота, три унылых друга», «отличный актерский состав, сериал зацепил с первых кадров первой серии», «начало не впечатлило, лично меня напрягает излишне темный фон».

Смотреть онлайн 5 серию на платформе Okko.

Жанр — триллер, детектив, фантастика.

Режиссер — Тимофей Жалнин.

Страна — Россия.

Актеры — Белозерова, Орехова и отца Григория сыграли 49-летний Даниил Страхов («Знахарь»), 54-летний Ростислав Бершауэр («Вне игры») и 50-летний Кирилл Кяро («Эпидемия. Вонгозеро»).
  • «Актерище» (2025) 7 серия: смотреть сериал онлайн, отзывы
    •

    Фото: Okko







    Расписание чемпионата мира по хоккею ЧМ-2025


    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/4 финала, расписание, результаты
    Курская область: граница с Украиной, карта, последние новости
    «Уэнсдей» 2 сезон: дата выхода, трейлер, смотреть сериал онлайн
    Крымский мост: оперативная информация, расстояние на машине
    «Динамо» Москва — «Трактор» 3-й матч: прямая трансляция, смотреть онлайн
    «Гипнозис» (2025) 5 серия: смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    Где сегодня сбили беспилотники, атака беспилотников 2 мая
    «Клюквенный щербет» 99 серия: смотреть онлайн турецкий сериал
    «Актерище» (2025) 7 серия: смотреть сериал онлайн, отзывы
    Почему 3 мая не выйдет 16-й выпуск «Битвы сильнейших»


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru