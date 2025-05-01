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«Салават Юлаев» — «Локомотив» 3-й матч: прямая трансляция, смотреть онлайн

Сегодня, 14:09 Автор: Андрей Моисеев




В четверг, 1 мая, состоится третий матч 1/2 финала плей-офф КХЛ-2025, в котором встретятся «Локомотив» и «Салават Юлаев».

Локомотив - Салават Юлаев, 1/2 финала

Ярославские хоккеисты на первом этапе в четырех играх обыграли «Торпедо», а в четвертьфинале одолели «Авангард» только в овертайме седьмой встречи. Уфимцы провели две семиматчевые серии в этом розыгрыше плей-офф — против «Сибири» и «Спартака».

Два матча между командами в регулярном чемпионате завершились победой в овертайме «Салавата Юлаева» с одинаковым счетом 3:2.

В первом матче полуфинальной серии победу одержали уфимские хоккеисты (3:1), вторая игра в Ярославле завершилась в пользу хозяев льда (2:1).

Во сколько начало

Встреча состоится 1 мая в Уфе и начнется в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна на телеканале «Матч ТВ».
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    Фото: КХЛ







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