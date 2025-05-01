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«Хорошая американская семья» (2025): смотреть сериал онлайн, отзывы

Сегодня, 09:22 Автор: Андрей Моисеев




Майкл и Кристин Барнетт удочерили украинскую девочку с редким генетическим заболеванием, но вскоре поняли, что Наталья не ребенок, а 20-летняя девушка.

Интересный факт: сериал основан на реальных событиях, семья Барнетт в 2010-м оформили опеку над семилетней девочкой из николаевского роддома.

Сериал Хорошая американская семья 2025

Премьера сериала «Хорошая американская семья» состоялась 19 марта 2025 года на платформе Hulu, заключительная серия была показана 30 апреля (8 эпизодов).

Отзывы: «надо отдать должное актерам, отлично сыграно, кого-то любишь, кого-то жалеешь, а кого-то ненавидишь», «в этом фильме все выглядят как ненормальные, но тетку маму все равно жалко», «фильм просто выбешивает. Взяли девочку в свою семью и терпят все от неродного ребенка. И так и эдак перед ней, лучше бы сыновьями занялись, кровиночками своими, а не этой ненормальной».

Оригинальное название — Good American Family.

Жанр — драма.

Страна — США.

Актеры — главные роли в сериале исполнили Марк Дюпласс (приемный отец отец Натальи Майкл Барнетт), Эллен Помпео (приемная мать Натальи Кристин Барнетт) и Имоджен Фейт Рид (Наталья, 7-летняя девочка с карликовостью).

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