«Хорошая американская семья» (2025): смотреть сериал онлайн, отзывы

Майкл и Кристин Барнетт удочерили украинскую девочку с редким генетическим заболеванием, но вскоре поняли, что Наталья не ребенок, а 20-летняя девушка.

Интересный факт: сериал основан на реальных событиях, семья Барнетт в 2010-м оформили опеку над семилетней девочкой из николаевского роддома.

Премьера сериала «Хорошая американская семья» состоялась 19 марта 2025 года на платформе Hulu, заключительная серия была показана 30 апреля (8 эпизодов).

Отзывы: «надо отдать должное актерам, отлично сыграно, кого-то любишь, кого-то жалеешь, а кого-то ненавидишь», «в этом фильме все выглядят как ненормальные, но тетку маму все равно жалко», «фильм просто выбешивает. Взяли девочку в свою семью и терпят все от неродного ребенка. И так и эдак перед ней, лучше бы сыновьями занялись, кровиночками своими, а не этой ненормальной».

Оригинальное название — Good American Family.

Жанр — драма.

Страна — США.

Актеры — главные роли в сериале исполнили Марк Дюпласс (приемный отец отец Натальи Майкл Барнетт), Эллен Помпео (приемная мать Натальи Кристин Барнетт) и Имоджен Фейт Рид (Наталья, 7-летняя девочка с карликовостью).

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