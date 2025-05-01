«Актерище» (2025) 7 серия: смотреть сериал онлайн, отзывы

Мегазвезда современного кино Слава Третьяков вступает в схватку с блогером-кинокритиком Никитой Кисляком, который посмел написать разгромный обзор на его последний фильм.
Интересный факт: режиссер картины Дмитрий Невзоров ранее снял комедию «Свободные отношения» и сериал «Дядя Леша».
Где снимали: съемки картины проходили в подмосковном городе Верея.
Премьера сериала «Актерище» состоялась 1 апреля 2025 года. В первый день показали 2 серии, новые выходят еженедельно по пятницам. Всего запланирован показ 8 эпизодов.
Дата выхода:
7 серия — 2 мая.
8 серия — 3 мая.
Отзывы: «набрали актеров, интригу придумали современную, а сценарий по моему не очень», «сериал нереально смешной, неизбитый сюжет, хороший актерский состав», «не знаю, кто этот усач, точно не актер, но Стулова и Нагиев сыграли нормально».
Жанр — комедия.
Режиссер — Дмитрий Невзоров.
Страна — Россия.
Актеры — главного героя, Славу Третьякова, сыграл 57-летний Дмитрий Нагиев («Физрук»), блогера Никиту Кисляка — Антон Лапенко («Внутри Лапенко»). Другие роли исполнили: Алевтину — Екатерина Стулова («Инспектор Гаврилов»), Кэста — Жаргал Бадмацыренов («Красный шелк»), молодого Третьякова — Никита Касьяненко («Алекс Лютый. Дело сирот»).
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Официальный трейлер сериала на RUTUBE.