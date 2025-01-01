Где сегодня сбили беспилотники, атака беспилотников 2 мая

В ночь на 2 мая дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России.
89 беспилотников – над территорией Республики Крым,
23 беспилотника – над акваторией Черного моря,
четыре беспилотника – над территорией Краснодарского края,
два беспилотника – над территорией Орловской области,
один беспилотник – над акваторией Азовского моря,
один беспилотник – над территорией Брянской области,
один беспилотник – над территорией Белгородской области.
Накануне ведомство сообщило об уничтожении 8 украинских БПЛА.