Где сегодня сбили беспилотники, атака беспилотников 2 мая Сегодня, 07:22 Автор: Андрей Моисеев









В ночь на 2 мая дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России. 89 беспилотников – над территорией Республики Крым, 23 беспилотника – над акваторией Черного моря, четыре беспилотника – над территорией Краснодарского края, два беспилотника – над территорией Орловской области, один беспилотник – над акваторией Азовского моря, один беспилотник – над территорией Брянской области, один беспилотник – над территорией Белгородской области. Накануне ведомство сообщило об уничтожении 8 украинских БПЛА.

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