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Где сегодня сбили беспилотники, атака беспилотников 2 мая

Сегодня, 07:22 Автор: Андрей Моисеев




В ночь на 2 мая дежурными средствами ПВО РФ перехвачены и уничтожены 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

89 беспилотников – над территорией Республики Крым, 

23 беспилотника – над акваторией Черного моря, 

четыре беспилотника – над территорией Краснодарского края, 

два беспилотника – над территорией Орловской области, 

один беспилотник – над акваторией Азовского моря, 

один беспилотник – над территорией Брянской области, 

один беспилотник  – над территорией Белгородской области.

Накануне ведомство сообщило об уничтожении 8 украинских БПЛА.
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