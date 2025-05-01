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«Динамо» Москва — «Трактор» 3-й матч: прямая трансляция, смотреть онлайн

Сегодня, 07:47 Автор: Андрей Моисеев




В пятницу, 2 мая, в Москве состоится третий матч серии 1/2 финала плей-офф КХЛ-2025, в котором встретятся «Трактор» и «Динамо» Москва.

Трактор - Динамо Москва, 1/2 финала плей-офф КХЛ

На пути к полуфиналу Кубка Гагарина «Трактор» вывел из борьбы «Адмирал» и минское «Динамо». В первом раунде победителю Восточной конференции понадобилось шесть игр, чтобы пройти соперника, а во втором всего пять.

Динамовцы в первом раунде в шести встречах оказались сильнее СКА, а во втором также в шести играх сломили сопротивление «Ак Барса».

Год назад в четвертьфинале плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у московского «Динамо» со счетом 4–0 в серии.

В первых двух играх полуфинальной серии победу одержали челябинские хоккеисты (4:3 и 3:2).

Смотреть онлайн матч «Динамо» Москва — «Трактор» можно на «Матч ТВ». Прямая трансляция из Москвы начнется 2 мая в 17:00 мск.
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    Фото: ХК «Динамо»







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