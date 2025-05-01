Курская область: граница с Украиной, карта, последние новости

2 мая. Бойцы 11-й бригады ВДВ вышли на границу в Курской области и выявляют разрозненные мелкие группы ВСУ, сообщает ТАСС.

Если смотреть на карту России, Курская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 457 километров.

Курская область граничит с Сумской областью, протяженность границы с Украиной составляет 245 км. Приграничные районы — Хомутовский, Рыльский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Беловский. В приграничье расположены города Суджа и Рыльск, а также поселки Теткино, Глушково и Коренево.

ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года, российские военные освободили регион 26 апреля 2025 года