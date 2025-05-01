HR Новости

Курская область: граница с Украиной, карта, последние новости

Сегодня, 08:49 Автор: Андрей Моисеев




2 мая. Бойцы 11-й бригады ВДВ вышли на границу в Курской области и выявляют разрозненные мелкие группы ВСУ, сообщает ТАСС.

Граница Курской области с Украиной на карте в районе Суджы

Граница Курской области с Украиной на карте

Если смотреть на карту России, Курская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 457 километров.

Курская область граничит с Сумской областью, протяженность границы с Украиной составляет 245 км. Приграничные районы — Хомутовский, Рыльский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Беловский. В приграничье расположены города Суджа и Рыльск, а также поселки Теткино, Глушково и Коренево.

ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года, российские военные освободили регион 26 апреля 2025 года
  • Белгородская область: граница с Украиной, последние новости
    •

    Фото: Google Карты







    Расписание чемпионата мира по хоккею ЧМ-2025


    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/4 финала, расписание, результаты
    Курская область: граница с Украиной, карта, последние новости
    «Уэнсдей» 2 сезон: дата выхода, трейлер, смотреть сериал онлайн
    Крымский мост: оперативная информация, расстояние на машине
    «Динамо» Москва — «Трактор» 3-й матч: прямая трансляция, смотреть онлайн
    «Гипнозис» (2025) 5 серия: смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    Где сегодня сбили беспилотники, атака беспилотников 2 мая
    «Клюквенный щербет» 99 серия: смотреть онлайн турецкий сериал
    «Актерище» (2025) 7 серия: смотреть сериал онлайн, отзывы
    Почему 3 мая не выйдет 16-й выпуск «Битвы сильнейших»


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru