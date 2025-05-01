«Краснодар» – «Рубин»: прямая трансляция, смотреть онлайн

Со 2 по 5 мая в РФПЛ состоятся восемь матчей 27-го тура. Лидер чемпионата «Краснодар» будет принимать на своем поле «Рубин».

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча «Краснодар» – «Рубин» 3 мая в 19:30 на телеканале «Матч ТВ».

Южане набрали 58 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ после 26 игр. Казанские футболисты имеют в активе 39 очков и расположились на седьмом месте.

В прошлом туре «Краснодар» обыграл в гостях махачкалинское «Динамо» (3:2), а «Рубин» одержал дома победу над «Факелом» (2:1).

В последней встрече в рамках РПЛ в середине ноября команды поделили очки (1:1).