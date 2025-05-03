HR Новости

«Краснодар» – «Рубин»: счет матча, смотреть онлайн, прямая трансляция

Сегодня, 18:24 Автор: Андрей Моисеев




Со 2 по 5 мая в РФПЛ состоятся восемь матчей 27-го тура. Лидер чемпионата «Краснодар» будет принимать на своем поле «Рубин».

Футбол Краснодар Рубин 3 мая

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча «Краснодар» – «Рубин» 3 мая в 19:30 на телеканале «Матч ТВ».

Южане набрали 58 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ после 26 игр. Казанские футболисты имеют в активе 39 очков и расположились на седьмом месте.

В прошлом туре «Краснодар» обыграл в гостях махачкалинское «Динамо» (3:2), а «Рубин» одержал дома победу над «Факелом» (2:1).

В последней встрече в рамках РПЛ в середине ноября команды поделили очки (1:1).
  • «Вашингтон» — «Каролина»: 1-й матч 1/4 финала плей-офф НХЛ
    •

    Фото: ФК «Краснодар»







    Расписание чемпионата мира по хоккею ЧМ-2025


    Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


    «Краснодар» – «Рубин»: счет матча, смотреть онлайн, прямая трансляция
    Плей-офф КХЛ 2025: кто вышел в финал, расписание, результаты
    Карта: Толоконное в Белгородской области
    «Салават Юлаев» — «Локомотив» 4-й матч: прямая трансляция, смотреть онлайн
    Шоу «Маска» спецвыпуск Сергей Лазарев: смотреть онлайн 4 мая
    «Вашингтон» — «Каролина»: 1-й матч 1/4 финала плей-офф НХЛ
    «Музыкальная интуиция» 5 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн
    Программа передач «Золотая коллекция» 3 мая: смотреть онлайн
    «Между нами химия» (2025): смотреть сериал онлайн, отзывы
    Где сегодня сбили беспилотники, атака беспилотников 3 мая


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru