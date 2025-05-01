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«Ростов» и «Спартак» сыграют в финале Пути регионов Кубка России

Сегодня, 12:48 Автор: Андрей Моисеев




В Кубке России по футболу 2024/2025 наступило время решающих поединков. В финале Пути регионов «Ростов» сыграет со «Спартаком».

Ростов - Спартак, матч Кубка России по футболу 2025

В полуфинале турнира южане выиграли в Москве у «Локомотива» со счетом  2:0, а «Спартак» победил московское «Динамо» (2:1).

В чемпионате России красно-белые набрали 50 очков и занимают четвертое место. Ростовчане отстают на 13 очков и расположились на восьмой строчке.

Смотреть онлайн матч «Ростов» — «Спартак» на телеканале «Матч ТВ». Прямая трансляция из Ростова-на-Дону начнется 13 мая в 19:00 мск.

Последняя встреча между командами в Ростове-на-Дону в начале апреля завершилась крупной победой гостей (3:0).
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    Фото: РИА Новости







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