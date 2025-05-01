Плей-офф КХЛ 2025: кто вышел в финал, расписание, результаты Сегодня, 13:38 Автор: Андрей Моисеев









Полуфиналы плей-офф КХЛ, в которых встречаются клубы из разных конференций, пройдут с 27 апреля по 10 мая 2025 года. В третий этап вышли 4 сильнейших команды, которые определят в мае обладателя Кубка Гагарина. «Локомотив» – «Салават Юлаев» – 2–1 (1:3, 2:1, 4:2) Расписание матчей – 3, 5, 7* и 9 мая. Обладатели Кубка Гагарина «Трактор» – «Динамо» Москва 2–0 (4:3, 3:2) Расписание матчей – 2, 4, 6*, 8* и 10 мая. * если понадобится. Проведение финальных игр запланировано с 13 по 25 мая. Действующий победитель плей-офф КХЛ — магнитогорский «Металлург».

Плей-офф НХЛ 2025: кто вышел в 1/4 финала, расписание, результаты



Фото: КХЛ















